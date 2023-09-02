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Spor

Fenerbahçeli Bora Aydınlık Hull City'e transfer oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bora Aydınlık'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

14:30 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bora Aydınlık - Acun Ilıcalı

Bora Aydınlık - Acun Ilıcalı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı İngiliz ekiplerinden Hull City’ye kiraladı.


Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere’nin Hull City Kulübü’ne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi.


Asıl mevkisi sol kanat olan Bora Aydınlık, santrfor ve 10 numara bölgelerinde de oynayabiliyor. Fenerbahçe U19 takımı formasıyla 41 maça çıkan genç futbolcu, 13 gol atıp 1 asist kaydetti.






#Fenerbahçe
#Hull City
#Bora Aydınlık
44 dakika önce
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