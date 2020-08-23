Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Chelsea devreye girdi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Chelsea devreye girdi
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler stopere yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında yer alan Malang Sarr için Barcelona ve Chelsea devreye girdi. Hatta İngiliz basını Chelsea'nin Malang Sarr teklifini son dakika olarak duyurdu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler stoper arayışlarında listenin ilk sırasına bonservisi elinde olan Malang Sarr'ı yazmıştı. Fakat Fransız oyuncuyu sadece Fenerbahçe değil, Barcelona ve Chelsea'de kadrosuna katmak istiyor.
Sky Sports'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Malang Sarr'ı transfer etmek ve daha sonra da oynayıp gelişebileceği bir takıma kiralamayı düşünüyor. İngiliz ekibi bu konuda 21 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yöneticilerle de bir araya geldiği iddia edilen Sarr için Fenerbahçe'de nabız yoklamaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, hem Chelsea hem Barcelona hem de Fenerbahçe oyuncuyu ellerinden kaçırmak istemiyor.
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