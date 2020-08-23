Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Chelsea devreye girdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler stoper arayışlarında listenin ilk sırasına bonservisi elinde olan Malang Sarr'ı yazmıştı. Fakat Fransız oyuncuyu sadece Fenerbahçe değil, Barcelona ve Chelsea'de kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sports'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Malang Sarr'ı transfer etmek ve daha sonra da oynayıp gelişebileceği bir takıma kiralamayı düşünüyor. İngiliz ekibi bu konuda 21 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yöneticilerle de bir araya geldiği iddia edilen Sarr için Fenerbahçe'de nabız yoklamaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, hem Chelsea hem Barcelona hem de Fenerbahçe oyuncuyu ellerinden kaçırmak istemiyor.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı (ÖZET) Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11’i ile çıktı.Mücadeleye hızlı başlayan Karagümrük, 5’inci dakikada Ndao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe’nin ise gole yanıtı gecikmedi. Karşılaşmanın 7’nci dakikasında Ozan Tufan’ın penaltı gölüyle sarı-lacivertliler durumu 1-1’e getirdi.İkinci yarı golle başladıİlk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona eren karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Harun’un yerine Altay’ı, Sadık’ın yerine Ferdi’yi alarak başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının başında 47’nci dakikada Mert Hakan Yandaş ile öne geçmeyi başardı: 2-1.Bulut yönetimindeki Fenerbahçe’de, mücadelenin 66’ncı dakikasında Mert Hakan, Gustavo, Thiam, Gökhan Gönül ve Ozan Tufan yerini Zajc, Frey, Murat Sağlam, Jailson ve Deniz Türüç’e bıraktı.Karşılaşmanın 77’nci dakikasında Karagümrük’te Ndao, hızlı hücumda takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Mücadelenin son bölümlerinde ise Rodrigues yerini Muhammed’e bırakırken, karşılaşma da 2-2’lik eşitlikle sona erdi.Muriqi, Tolgay ve Dirar sakatÖte yandan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosunda yer almayan Allahyar, Tolga Ciğerci ve Sosa’nın dışında, Vedat Muriç, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Sinan Gümüş ve Novak da antrenman eksikleri nedeniyle süre almadı.Gökhan ve Caner kaptanKarşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı-lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül maça kaptan olarak çıktı. Mücadelenin 66’ncı dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye dönen Caner Erkin’e bıraktı.Fenerbahçe-Fatih Karagümrük özeti izleMert Hakan Yandaş ilk golünü attıVideo: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attıBurak Yılmaz Lille formasıyla ilk resmi maçına Rennes karşısında çıktı (ÖZET)Erol Bulut'tan Karagümrük maçına şaşırtan taktik: Uzun zamandır kimse denemiyordu