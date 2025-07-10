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Fenerbahçe'nin stat sponsoru belli oldu: Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin stat sponsoru belli oldu: Resmi açıklama geldi

13:4910/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
AA
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Fenerbahçe'nin stat sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin stat sponsoru belli oldu

Fenerbahçe, stat ismi ve forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Kulübü, stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.


Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.


İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.



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