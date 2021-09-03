Filenin Sultanları Boskovic'i durduramadı: Üçüncülük maçına çıkacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." dedi.