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Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi

Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi

14:413/06/2025, Salı
AA
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Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi
Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli Qinwen Zheng'i 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında dünya 1 numarası Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Zheng karşılaştı.


Üç kez grand slam şampiyonu Sabalenka, bir saat 57 dakika süren karşılaşmayı 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.


Sabalenka, yarı finalde Ukraynalı Elina Svitolina (13) ile Polonyalı Iga Swiatek (5) arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

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