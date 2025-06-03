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Gabriela Orvosova VakıfBank'a imzayı attı

Gabriela Orvosova VakıfBank'a imzayı attı

16:293/06/2025, Salı
AA
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Gabriela Orvosova, pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor.
Gabriela Orvosova, pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çek pasör çaprazı Gabriela Orvosova'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncu Gabriela Orvosova, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.


Genç voleybolcu, kariyerinde sırasıyla VK UP Olomouc, BKS Bostik Bielsko Biala, PGE Rysice Rzeszow ve SMI Roma Volley formaları giydi.


Orvosova, kulüp takımlarıyla 1 Challenge Kupası, 1 Çekya Ligi, 3 Çekya Kupası ve 1 Polonya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.




#VakıfBank
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