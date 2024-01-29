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Spor

Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri dakika 74' Wilfried Zaha ve 89' Barış Alper Yılmaz atarken konuk ekibin golünü dakika 29' Arda Kızıldağ kaydetti. Galatasaray-Gaziantep FK maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:57 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:15 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray son dakikada bulduğu golle kazandı.
Galatasaray son dakikada bulduğu golle kazandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.


Sarı kırmızılıların gollerini 74' Wilfried Zaha ve 90+1' Barış Alper Yılmaz atarken konuk ekibin golünü dakika 29' Arda Kızıldağ kaydetti.


Bu sonuçla birlikte puanını 60'a yükselten Galatasaray averajla ikinci sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 23 puanla 17. sıraya yükseldi.


Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.


GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU


GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Icardi'nin kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak auta çıktı.

19. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile duvar pası yaptıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'dan döndü.

22. dakikada sağ kanatta aldığı topla hızla atağa çıkarak ceza sahasına giren Markovic'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi.


29. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray yarı alanından kazanılan serbest vuruşta Maxim'in ortasında savunmadaki Sanchez'in kafayla vurduğu top sol kanada açıldı. Burada meşin yuvarlağı alan Djilobodji'nin ortasında altı pastaki Arda Kızıldağ, Kerem Demirbay'ın markajından kurtularak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

41. dakikada kaleyi cepheden gören yerden serbest vuruşu kullanan Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda, top üst direkten döndü.

İKİNCİ YARI

51. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'dan sekti. Boşta kalan topu savunmada Djilobodji, kornere gönderdi.

57. dakikada Mertens'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, önce üst direk daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

72. dakikada ceza sahası içinde Halil'in geriye çıkardığı yerden pasta Zaha'nın sert vuruşu sonrası top, ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada Tete, topu ceza alanı içine gönderdi. Icardi'nin topuk pasında Zaha'nın vuruşunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Halil'in kafa vuruşunda kaleci Nita topu oyun alanına geri çevirirken, topu takip eden Halil'in gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

89. dakikada ceza sahası içinde Icardi'nin şutu savunmadan sekerken, Barış Alper Yılmaz'ın sol çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 2-1

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Galatasaray-Gaziantep FK maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

SÜPER LİG 23. HAFTA SONUÇLARI


#Galatasaray
#Gaziantep FK
#Trednyol Süper Lig
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