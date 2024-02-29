Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 22. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray’ın 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 5 maç berabere sonuçlanırken 3 maç ise Fatih Karagümrük’ün galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
19 Günay Güvenç
6 Davinson Sanchez
17 Derrick Köhn
25 Victor Nelsson
8 Kerem Demirbay
20 Tete
34 Lucas Torreira
95 Carlos Vinicius
14 Wilfried Zaha
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz
FATİH KARAGÜMRÜK
31 Salvatore Sirigu
4 Davide Biraschi
30 Nazım Sangare
54 Salih Dursun
6 Marcus Rohden
9 Valentin Eysseric
11 Emre Mor
18 Levent Mercan
20 Ryan Mendes
21 Dimitris Kourbelis
10 Güven Yalçın