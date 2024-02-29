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Spor

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, Galatasaray - Fatih Karagümrük maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:03 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor.

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 22. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray’ın 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 5 maç berabere sonuçlanırken 3 maç ise Fatih Karagümrük’ün galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı
bu akşam saat 20.45
’te başlayacak. Karşılaşma
ATV
ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı izlemek için

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

19 Günay Güvenç

6 Davinson Sanchez

17 Derrick Köhn

25 Victor Nelsson

8 Kerem Demirbay

20 Tete

34 Lucas Torreira

95 Carlos Vinicius

14 Wilfried Zaha

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

FATİH KARAGÜMRÜK

31 Salvatore Sirigu

4 Davide Biraschi

30 Nazım Sangare

54 Salih Dursun

6 Marcus Rohden

9 Valentin Eysseric

11 Emre Mor

18 Levent Mercan

20 Ryan Mendes

21 Dimitris Kourbelis

10 Güven Yalçın



#Galatasaray
#Fatih Karagümrük
#Ziraat Türkiye Kupası
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