Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 22. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray’ın 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 5 maç berabere sonuçlanırken 3 maç ise Fatih Karagümrük’ün galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.