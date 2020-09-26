Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 3. haftasında 111 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray (GS) ve Fenerbahçe (FB), 392. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 124 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 121 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 536 golüne, Aslan 488 golle karşılık verdi.

Ligde 127. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 126 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 34 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 42 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta 6 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6’sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 4’ü eşitlikle tamamlanırken, 1 kez de Galatasaray kazandı.

Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak.

Fenerbahçe 1 galibiyet, 1 beraberlik

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin yeni '10 numara'sı belli oldu Vedat Muriqi'in bonuslarla beraber 20 milyon euroya Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler de gözler forvet transferine çevrilmişti. Fenerbahçe bu mevkiiye Aston Villa'nın Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı.Yeni sezonla beraber forma numaraları da sahiplerine verilmeye başlandı. En çok merak edilen forma numarası olan '10 numara' da sahibini buldu.Fenerbahçe'nin yeni '10 numara'sı belli oldubeINSPORTS'un haberine göre, geçtiğimiz sezon Max Kruse'nin giydiği 10 numaralı formayı bu sezon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta giyecek.Ailemize hoş geldin Samatta! 💛💙 pic.twitter.com/0vy0NAuUTF— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 25, 2020 Fenerbahçe Samatta'nın bonservisini KAP'a bildirdiSerdar Dursun Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı: Erol Bulut istedi beni

Emre Akbaba forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak. Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak. Medipol Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray hem hücum hem de savunmada etkili

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek Süper Lig'de 3. haftayı yönetecek hakemler belli oldu. Ligin ilk 2 haftasında hakem tartışmalarının çokça yaşanmasıyla beraber, 3. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi büyük merak konusu olmuştu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.3. haftanın programı ve açıklanan hakemler şu şekilde;

Fenerbahçe deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Samatta, Erol Bulut'un kararına bağlı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in durumuna son antrenmanın ardından karar verilecek.

Galatasaray'a kötü haber: Saracchi derbide yok Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Saracchi'nin sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı saptandı" denildi.Sakatlığı sebebiyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilen 22 yaşındaki futbolcu, 3. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.Galatasaray zorlu Başakşehir sınavını üç puanla geçti

Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray'ın (GS), Fenerbahçe (FB) karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i