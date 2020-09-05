Galatasaraylıları heyecanlandıran Kevin Strootman iddiası

Orta sahaya transfer yapmayı planlanan Galatasaray'da dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. O iddiaya göre, Marsilya forması giyen Kevin Strootman, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi.

Hollandalı futbolcunun transfer söylentisi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Kevin Strootman kimdir?

Ligue 1'de Marsilya forması giyen Kevin Strootman, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde oynayabiliyor. 2018 yazında Roma'dan 25 milyon euro bedelle Marsilya'ya transfer olan sol ayaklı tecrübeli futbolcunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibiyle toplamda 65 maça çıkan Strootman, 3 gol atarken 9 da asist kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu Hollanda Milli Takımı ile de çıktığı 45 maçta 3 gol attı.