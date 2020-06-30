Galatasaray'da Adem Büyük Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? Adem Büyük kaç maç ceza aldı
Galatasaray'da Adem Büyük Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?
Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük’e verilen 3 maçlık men cezasının 2 maça indirilmesi sonrasında golcü oyuncunun Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği konusu kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Peki, Adem Büyük kritik Trabzonspor maçında forma giyebilecek mi?
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maçta sarı-kırmızılıların santrfor bölgesinde kimin oynayacağı merak konusu olurken Adem Büyük'ün derbide forma giyip giyemeyeceği konusu kafaları karıştırdı.
Adem Büyük kaç maç ceza aldı?
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maçtan men edilen Adem Büyük'ün cezası, Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirildi. Rizespor maçında gördüğü ilk sarı kartla cezalı duruma düşen Adem Büyük, ikinci sarı karttan kırmızı görmesi sonucu böylelikle artı 1 maç daha ceza almış oldu.
Adem Büyük Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Toplamda 2+1 maç ceza alan tecrübeli futbolcu, cezasının ikisini Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında çekti.
Trabzonspor maçında forma giyemeyecek Adem Büyük, 31. haftada Alanyaspor maçında görev verilmesi durumunda oynayabilecek.
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