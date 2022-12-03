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Juan Mata: Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’yi rakip görüyorum

Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Süper Lig’deki şampiyon yarışında şu anda lider ve kendilerinden iki puan farkla önlerinde olduğu için Fenerbahçe’yi rakip gördüğünü söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Galatasaraylı Juan Matadan Fenerbahçe itirafı
Juan Mata bu sezon 5 maçta, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Galatasaray, İspanyol takımı Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu’nda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, "Uzun bir aradan sonra tipik bir ilk maç olduğunu düşünüyorum. En önemli olan maç ritmi kazanmak ve kimsenin sakatlanmamasıydı. Altyapıdan gelen oyuncuların oynadıkları dakikalar en önemlisiydi. Sonuçtan memnun değiliz. Bu maçların önemi sonuçtan ziyade kendimizi hazırlamayla ilgili” diye konuştu.

"Milli takımda oynadığım bir pozisyon"

Portekizli futbolcu Sergio Oliveira’nın yokluğunda onun o bölgede oynamasının söz konusu olduğunun hatırlatılması deneyimli futbolcu, “Milli takımda oynadığım bir pozisyon. Kariyerimin çoğunluğunda kanatlarda ve ofansif orta daha oynadığımdan dolayı orada rahat oynayabilirim. Hocanın nasıl bir yapı istediğiyle alakalı bir şey" ifadelerini kullandı.

"Rakip olarak Fenerbahçe'yi görüyorum"

Süper Lig’deki şampiyon yarışında kimi rakip gördüğüyle ilgili sorulan soruya 34 yaşındaki futbolcu, "Şu anda gördüğümüz rakip Fenerbahçe. Şu anda lider oldukları ve bizden iki puan farkları oldukları için. Biz araya girmeden önce çok iyi sonuçlar aldık. Ondan öncesinde de çok iyi sonuçlar alıyorduk. Bizim gibi başka takımlar da lig şampiyonluğu için mücadele edeceklerdir. O yüzden bu arayı iyi bir şekilde kullanmamamız lazım. Dünya Kupası’ndan gelecek oyuncularla birlikte güzel bir çalışma yapmamız ve iyi bir ritim yakalamamız lazım. Attığım golden ve yaptığım asist memnum. Burada daha maç ritmi yakalamamız daha fazla oynamamız gerekiyor. Bu şekilde kendimizi geliştireceğiz" şeklinde cevap verdi.

"İspanya’dan çok memnunum"

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda İspanya’dan memnun olduğunu ifade eden Juan Mata, "Son maçı kaybetseler de çok iyi iş çıkardılar. Benim de tuttuğum ve kazanması istediğim, çok hak eden de bir takım. Bir çoğu takım arkadaşlarım. Sürpriz de bir Dünya Kupası geçiyor. Sonuçlarla ilgili olarak birçok insan da şaşırmış durumdadır. Onun dışında İngiltere, Arjantin ve Brezilya var. Fransa da mücadele edecektir. Umarım İspanya kazanacaktır" açıklamasında bulundu.

  • "Ronaldo'nun başarılı olmasını istiyorum"
  • Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun, Manchester United’dan ayrılması sürecinin sorulması üzerine İspanyol futbolcu, "Ronaldo ile şahsi olarak çok iyi bir ilişkim var. Birlikte paylaştığımız zaman için çok müteşekkirim. Hem kulübe hem de Ronaldo’ya gerçekten başarılar diliyorum. Ronaldo’ya şahsi olarak ilişkimden dolayı başarılı olmasını diliyorum. Manchester United’da sevilen bir insandı. Onlar da yaptığı işler için müteşekkirdir diye düşünüyorum" dedi.

ÖZET | Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1
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ÖZET | Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1


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