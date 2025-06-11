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Gebzespor teknik direktör Cihan Erdil ile anlaşmaya vardı

Gebzespor teknik direktör Cihan Erdil ile anlaşmaya vardı

17:0011/06/2025, Çarşamba
IHA
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Cihan Erdil, Gebzespor’a 2 yıllık imza attı.
Cihan Erdil, Gebzespor’a 2 yıllık imza attı.

TFF 2. Lig ekibi Belediye Derincespor ile birleşme sürecinin resmi hazırlıklarını sürdüren Gebzespor, Teknik Direktör Cihan Erdil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor’u sezon içinde satın alan Yusuf Öztürk’ün başkanı olduğu Gebzespor’da teknik direktör belirlendi. Bir yandan resmi prosedürlerle ilgili çalışmaları yürüten Gebzespor’da bugün Teknik Direktör Cihan Erdil ile de masaya oturuldu. Geride kalan sezonda Karacabey Belediyespor’u çalıştıran, futbolculuğunda Kocaelispor ve Gebzespor’da forma giyen Cihan Erdil, Gebzespor’a 2 yıllık imza attı.

#Gebzespor
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