|
Spor

Göztepe evinde Ümraniyespor’u farklı yendi

Trendyol 1. Lig 19. haftasında Göztepe evinde Ümraniyespor’u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 4-1’lik farklı skorla kazandı. Goller dakika 8’ Heliton, 33’ Ramon-Pascal Lundqvist, 53’ Mustafa Eser (k.k.), 66’ Uğur Kaan Yıldız, 76’ Kubilay Kanatsızkuş’dan geldi. Göztepe bu sonuçla ligde 38 puana ulaşarak Göztepe - Ümraniyespor maç özetini izlemek ve 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:48 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 19. haftasında Göztepe evinde Ümraniyespor’u 4-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 19. haftasında Göztepe evinde Ümraniyespor’u 4-1 mağlup etti.

Göztepe, 1. Lig 19. haftasında evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç ev sahibi Göztepe’nin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Heliton, Lundqvist ve Kubilay Kanatsızkuş’tan geldi. Göztepe - Ümraniyespor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

GÖZTEPE - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ

Göztepe - Ümraniyespor maç özetini izlemek için

GÖZTEPE - ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI







#Göztepe
#Ümraniyespor
#Trendyol 1. Lig
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri A'dan Z'ye sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro, 1800 günle emeklilik...