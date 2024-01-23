Trendyol 1. Lig 19. haftasında Göztepe evinde Ümraniyespor’u 4-1 mağlup etti.
Göztepe, 1. Lig 19. haftasında evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç ev sahibi Göztepe’nin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Heliton, Lundqvist ve Kubilay Kanatsızkuş’tan geldi. Göztepe - Ümraniyespor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
GÖZTEPE - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ
GÖZTEPE - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ
GÖZTEPE - ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU
GÖZTEPE - ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Göztepe
#Ümraniyespor
#Trendyol 1. Lig
34 dakika önce