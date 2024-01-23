Trendyol 1. Lig 18. haftasında Sakaryaspor evinde Göztepe’yi konuk etti. Maç Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 8’ David Tijanic, 78’ Ahmed Ildız ve 90+3’ Kabongo Kasongo’dan geldi. Göztepe kalecisi Mateusz Lis son dakikalarda yaptığı büyük hata ile gole sebebiyet verdi. Göztepe bu sonucun ardından 35 puana yükselerek ligde maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Sakaryaspor ise 32 puanla 4. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Göztepe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.