Göztepe Başkanvekili Talat Papatya: Futbol camiası zor günleri birlikte atlatacak

Koronavirüs sebebiyle liglere verilen ara normalleşme süreciyle beraber sona eriyor. 12 Haziran’da yeniden başlayacak olan Süper Lig’de de takımlar artık son hazırlıklarını yapıyor. Ligin 27. haftasının açılış maçında 12 Haziran Cuma günü 21.45’te Trabzonspor’u konuk edecek Göztepe’de Başkanvekili Talat Papatya, hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Maddi kayıplar anlaşmalarla çözülmeye çalışılıyor

Talat Papatya, korona virüs sürecinde tüm yaşam alanlarının olduğu futbolun da olumsuz manada etkilendiğini söyleyerek, “Bu süreçte uğranılan kayıpların FIFA ve TFF’nin öneri metinleri uyarınca, adil ve eşitlik ilkesini bozmayacak bir şekilde uygulanması konusunda profesyonel kadrodaki oyuncuların tamamıyla ve teknik kadromuzla görüşmeler birkaç haftadır sürmektedir. TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla maç takviminin de belirlenmişti. Bu zamana kadar yapılan müzakereler sonunda bir kısım oyuncularla anlaşma sağlanmış olup, bunun dışında kalanlar ile ise görüşmeler sezon sonuna ertelenmiştir” dedi.

Göztepe'ye müjdeli haber: 2 oyuncuya teklif var Sözleşmeleri 1 yıl daha süren iki oyuncuyla yolları ayırıp bütçeyi rahatlatmak isteyen yönetim, oyunculara İspanya ve Fransa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Daha önce İspanya'da Deportivo La Coruna takımında forma giyen Kosta Rikalı Borges için, İspanya La Liga 2'den Sporting Gijon'un devrede olduğu öğrenildi. Ayrıca kanat oyuncusu Serdar Gürler'in bonservisine karşılık Borges'i Huesca'ya da önerecekleri öğrenildi. Geçen sezon Göz-Göz'e gelen 31 yaşındaki oyuncu ilk senesinde 32 maç oynadı. Bu sezon ise 15 müsabakaya çıkan deneyimli futbolcu 1 gol attı. Göztepe kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklarla formasında uzak kalan Poko için Fransa 2. Lig ekipleri devreye girdi. Bordeaux'da 5 sezon boyunca forma giyen ve Fransa'yı yakından tanıyan Poko'yu Guingamp ve Valenciennes takımlarının radara aldığı iddia edildi.Soner Aydoğdu: Başkan 'Seni alacağım' dediİzmir ekibine 2017-2018 sezonun devre arasında Karabükspor'dan transfer olan Gabonlu futbolcu, bu sezon yalnızca 10 maça çıkabildi.

“Futbol camiası zor günleri birlikte atlatacak”

Papatya, Covid-19 nedeniyle yaşanılan maddi kayıpların sezon sonunda kulüp tarafından hesaplanacağını ifade ederek, “Anlaşma sağlayamadığımız oyuncularımızla FIFA ve TFF önergeleri doğrultusunda yeniden görüşmeleri başlatacağız ve tekrar anlaşma zemini arayacağız. Bu zor süreçte kulüp olarak, FIFA ve TFF tarafından önerilen ve en adil bir biçimde kulübümüzün haklarının tamamını koruyacağız. Aynı şekilde de oyuncularımızın da haklarını koruması kadar doğal bir şey yoktur. Bu zor günleri futbol camiası olarak hep birlikte atlatacağımıza ve bu sürecin karşılıklı olarak anlaşmalarla tamamlanacağına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Beto, Başkan Mehmet Sepil'le görüşmeden hiçbir kulübe cevap vermeyecek. (🖇DHA)https://t.co/4EURXJkjdp — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 22, 2020



