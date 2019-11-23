SÜPER LİG

Göztepe'de Alanyaspor maçında iki eksik

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe'de sakatlığı devam eden Andre Poko ile cezalı Alpaslan Öztürk müsabakada forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Göztepe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Göztepe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Lige verilen aradan önce BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 13 puanla girdiği 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Göztepe'de sakatlığı devam eden Andre Poko'nun yanı sıra 11. haftada maç bitiminde kırmızı kartla cezalandırılan Alpaslan Öztürk görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ikinci maçına çıkacak teknik direktör İlhan Palut ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

  • Rakibiyle Süper Lig'de 5. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Alanya'da çıktığı 2 müsabakada sahadan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Halil İbrahim Dervişoğlu'ndan Trabzonspor'a m...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.