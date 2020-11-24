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Göztepe'de Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi

Göztepe Kulübü, sezon başı kampına 3 hafta geç katılan ve son olarak milli maçlar için gittiği ülkesi Gabon'dan dönmeyen Andre Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Andre Poko bu sezon 2 karşılaşmada süre aldı.

​Andre Poko bu sezon 2 karşılaşmada süre aldı.

Göztepe Kulübü 16 Ocak 2018 yılında Kardemir Karabükspor'dan 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Gabonlu futbolcu Andre Pako'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Göztepe kulübünden yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.

Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."

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