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Spor

Hatayspor'da iki altyapı oyuncusu ve antrenör depremde yaşamını yitirdi

Hatayspor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü için taziye mesajı yayımladı.

18:17 . 18/02/2023 Cumartesi
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Hatayspor'dan üç isim daha hayatını kaybetti

Hatayspor'dan üç isim daha hayatını kaybetti

Atakaş Hatayspor, Ganalı futbolcu Christian Atsu ve A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz'in ardından 3 isimle ilgili daha taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde yaşamını yitiren 15 yaş altı takımda yer alan futbolcu Fatin Can ve 14 yaş altı takım futbolcusu Hamza Sürer için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Hatayspor açıkladı

Açıklamada, "15 yaş altı takımımızdan, evladımız Fatin Can'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz.

14 yaş altı takımımızın oyuncusu, evladımız Hamza Sürer'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Bu acının tarifi yok." ifadeleri yer aldı.

Depremde vefat eden altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu için yayımlanan taziye mesajında ise "Altyapı kaleci antrenörümüz Hüseyin Danahaliloğlu'nu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hüseyin hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun güzel insan. Seni unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.



#Atakaş Hatayspor
#deprem
#başsağlığı mesajı
2 saat önce
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Hatayspor'da iki altyapı oyuncusu ve antrenör depremde yaşamını yitirdi
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