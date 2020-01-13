Hüseyin hoca doğru isim

Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın son durumundan yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir, zirve yarışı ve Abdülkadir Ömür’ün sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok farklı yerlerde olmaları gerektiğini ifade eden başkan Ağaoğlu, “Bütün bu olumsuzluklara rağmen farklı bir yerde bitirebilirdik. Puan açısından 3-4 puan fazla ilk yarının sonunu getirmiş olabilirdik. Neresinden bakarsak bakalım olumsuzluğa düşülecek bir nokta. Hala zirve yarışının içerisindeyiz. Benim açımdan yüzde yüz olmasa da yüzde seksen oranında tatmin edici” dedi.

GÜVENMEDİĞİNİZ BİR İNSANA TAKIMI EMANET ETMEZSİNİZ

Takımın yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir hakkında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, “Güvenmediğiniz bir insana takımın teknik patronluğunu teslim etmezsiniz. Kesinlikle başarılı bir şekilde götüreceğine inandığım biri. 2001 yılında Trabzonspor’da başkan yardımcısıydım. O dönem çeşitli takımlarda oynayan altyapıdan yetişen oyuncuları tekrar Trabzonspor’a kazandırma uğraşındaydık. Hüseyin hoca da o dönem Antalyaspor’da oynuyordu. Oradan alıp Trabzon’a kazandırdık. Karakter, ahlak ve insanlık olarak takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Sürekli kendisini yenileyen bir isim. İyi bir futbol adamı, aynı zamanda iyi bir Trabzonsporlu. 1.5 senedir bizimle birlikte. Aynı futbolcu kadrosuyla takımın içerisinde hiç de yabancı olmayan birinci yardımcı hocaydı. Genellikle zaten bu işler böyle olur. Hoca ayrıldığı zaman eğer sağlam bir yardımcı hoca alt kadro devam ediyorsa, takımda oyun içerisinde oyuncu değişikliği gibi bir şeyle özleşebilir. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı teslim etmezdik” diye konuştu.

ABDÜLKADİR 1-1,5 AY SONRA TAKIMA DÖNECEK

Uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu hakkında bilgi veren başkan Ahmet Ağaoğlu, “Abdülkadir kendi ifadesiyle, doktorun ifadesiyle şubat aynın sonunda oynayabilecek seviyeye gelecek. Açıkçası beni de biraz şaşırttı, bayağı iyi geldi. Almanya’ya gittiğinden beri 3-4 saat sürekli çalışıyor. Çok iyi değerlendirmiş o süreyi. Tedavisi çok iyi gidiyor. Yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Zimbabwe’deki çocuklara forma

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe’deki çocuklara Trabzonspor forması hediye etti. Zimbabwe’de yaşamını sürdüren Trabzonlu Şükrü Aydoğan aracılığıyla 41 çocuğa isimlerinin yazılı olduğu formaları gönderen Gökhan’ın paylaştığı video ve fotoğraflar beğeni topladı. Ahmet Fikret Gökhan paylaşımında “Zimbabwe’ye gönderdiğimiz formalar yerine ulaştı. Ne dersiniz bu çocuklardan biri ileride bir gün Trabzonspor da oynar mı?” ifadelerini kullandı.