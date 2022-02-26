İmza töreninde güldüren diyalog: Kouassi sıkı pazarlıkçı çıktı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un devre arasında renklerine bağladığı Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli'ye imza töreni yapıldı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı imza töreninde öne çıkanlar şöyle;

Ağaoğlu: Emrehan'dan beklentimiz çok fazla

"Emrehan, izleme ekibimizin 7-8 senedir takip ettiği bir oyuncuydu. Bu kadar çabuk A Takım'a çıkacağını düşünmüyorduk. Böyle olunca bize biraz fazla bir bonservise mal oldu. Leverkusen Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. İleriye dönük planlamamızda çok önemli rol oynayacağına inandığımız bir oyuncu. Hem hocamız hem yönetim olarak genç oyunculara çok önem veriyoruz. Emrehan'dan beklentimiz çok fazla. Takıma katkı vereceğine inancımız tam. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın."

"Kouassi kendini kanıtladı"





"Evrard Kouassi, Gervinho'nun sakatlanmasından sonra gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Önemli bir transfer. Denizlispor maçında da hepimizin beğenisini kazanıp doğru bir transfer olduğunu kanıtladı. İnşallah hep birlikte büyük zaferlere imza atarız."

"O ifadeler bana ait değil"

"Benim, 'Önümüzdeki 5 senede en az 3 sene şampiyonluk' alacağımızı söylediğim şeklinde ifadeler paylaşılıyor ama bu ifadeler bana ait değil. Bunu, bir spor adamının söylemesi mümkün değil. Bu, gerçeklerle bağdaşan bir ifade değil."

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Emrehan Gedikli: Benim işim gol atmak



"Trabzon'a geldiğimde herkes beni çok iyi karşıladı. Taraftarlar da çok güzel, böylesini Almanya'da göremezsiniz. Benim işim gol atmak, gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum."

Kouassi: "Şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız"

"Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Umarım şampiyonluğu sezon sonunda hep beraber kutlayacağız. Avrupa'da da ileriye gidebileceğimizi göreceğiz. Geldiğimden beri mutluyum, tüm başarıları birlikte elde edeceğiz."

Güldüren forma pazarlığı

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İmza töreninde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Kouassi arasında güldüren bir diyalog yaşandı. Fildişi Sahilli futbolcuyla forma pazarlığı yapan Ağaoğlu, "Sana bin 461 forma satıyorum. İndirim de yaparım" dedi. Kouassi gülerek bu rakamı çok bulduğunu söyledi. Ağaoğlu'nun "Marek Hamsik'e 5 bin forma sattık" demesinin ardından Kouassi, "Ama ben sezon ortasında geldim. 61 kalsın, 61 önemli" karşılığını verdi. İkili arasında geçen sıkı forma pazarlığı Ahmet Ağaoğlu'nun, "O zaman sana bin 61 forma satıyoruz" ifadeleriyle son buldu.