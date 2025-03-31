İsmail Kartal Persepolis'in başında ligde ilk kez yenildi

Öte yandan maç sonu sinirlenen İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti. Kartal karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Her maçta rakip yedek kulübesi hakemin üzerinde baskı kuruyor. Daha önce görmediğim şeyler görüyorum, bunlar normal değil. Kaybettiğimiz doğru ve rakibi tebrik ediyoruz ama hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli." ifadelerini kullandı.