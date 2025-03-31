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İsmail Kartal Persepolis'in başında ligde ilk kez yenildi

İsmail Kartal Persepolis'in başında ligde ilk kez yenildi

09:1531/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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İsmail Kartal geçtiğimiz ayda 'ayın hocası' ödülünü almıştı.
İsmail Kartal geçtiğimiz ayda 'ayın hocası' ödülünü almıştı.

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde oynanan maçta Shams Azar'a 3-2 yenilirken Türk teknik adam, takımın başında ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

İran Pro Ligi'nin 24. haftasında Persepolis, deplasmanda Shams Azar ile karşılaştı. Shams Azar'a 3-2 mağlup olan Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk lig yenilgisini aldı.


Persepolis'te forma giyen Türk futbolcu Serdar Dursun, 25. dakikada takımının maçtaki ilk golünü kaydetti. Ligde üçüncü sırada yer alan Persepolis, bu mağlubiyetle 47 puanda kaldı.


Rakip hocanın elini sıkmadı


Öte yandan maç sonu sinirlenen İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti. Kartal karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Her maçta rakip yedek kulübesi hakemin üzerinde baskı kuruyor. Daha önce görmediğim şeyler görüyorum, bunlar normal değil. Kaybettiğimiz doğru ve rakibi tebrik ediyoruz ama hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli." ifadelerini kullandı.



#İsmail Kartal
#Persepolis
#Serdar Dursun

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