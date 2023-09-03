Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, transfer gündemlerinde olan Galatasaraylı Fredrik Midtsjö hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Midtsjö’de son dakikada farklı bir gelişme oldu. Son 2 gün antrenmana bekliyorduk. Tesislerde odası bile hazırlandı. Anlaşmazlık çıktı mı bilmiyorum ama gerekirse farklı alternatiflere bakacağız" diye konuştu.