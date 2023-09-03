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Spor

Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu

Son olarak Galatasaray’da forma giyen yıldız futbolcu Juan Mata, Japon ekibi Vissel Kobe’ye transfer oldu.

13:47 . 3/09/2023 Pazar
IHA
Mata, yeni takımında da 64 numaralı formayı giyecek.

Mata, yeni takımında da 64 numaralı formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da oynayan İspanyol futbolcu Juan Mata’nın yeni adresi belli oldu. Serbest oyuncu statüsünde olan 35 yaşındaki futbolcu, Japonya takımlarından Vissel Kobe’ye transfer oldu.


Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mata ile sözleşme imzalandığı ifade edildi.


Juan Mata kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve Galatasaray’da oynadı. Mata sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon 18 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.






#Juan Mata
#Vissel Kobe
#Japonya
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