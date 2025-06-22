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Kayseri’de haltercilere yeni ekipman desteği

Kayseri’de haltercilere yeni ekipman desteği

10:4822/06/2025, Pazar
IHA
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Kayseri’de haltercilere yeni ekipman desteği
Kayseri’de haltercilere yeni ekipman desteği

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü halter sporcularına ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın da katıldığı malzeme dağıtım töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü halter sporcularına yeni ekipmanları teslim edildi. Sporculara ekipman dağıtımını İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kulüp Başkanı Nihal Sert gerçekleştirdi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Kulüp sporcularımıza ekipman dağıtım törenlerimiz düzenli aralıklarla devam edecek. Her branşa gerekli desteği sağlayacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanımız Nihal Sert’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni ekipmanlarına kavuşan sporcularımıza hayırlı olmasını ve katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü, geçtiğimiz hafta da okçuluk sporcularına malzeme dağıtımı yapmıştı.

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