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Kayserispor'dan iki farklı açıklama

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Mücadele sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Adalet isteyenler adaletlerini buldu' ifadelerini kullanırken, kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise 'Biz bugün iyi oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama gerçek bu' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasından bir kare
Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Falcao ve 81. ile 89. dakikada Onyekuru kaydetti.

"Adalet isteyenler, adaletlerini buldu"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, mücadelenin hakeminin yanlış kararlar verdiğini düşünerek, "Adalet isteyenler, adaletlerini buldu. Tüm Türkiye gördü" ifadelerini kullandı.

  • "Yenilgiyi hakeme bağlayamayız"
  • Başkan Gözbaşı'nın açıklamalarından sonra konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise yenilgiyi hakeme bağlamamak gerektiğini söyledi. Tokgöz, "Biz bugün iyi oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama gerçek bu. Galatasaray'ı tebrik ederim. Bizim eski hakemlerden oluşan 6 kişilik hakem heyetimiz var. Bizim maçlarda rapor gönderiyorlar. İlk yarıda Taylan'ın pozisyonunun kırmızı kart olmadığını söylediler" dedi.

Galatasaray, Kayseri'de farklı kazandı
SPOR
Galatasaray, Kayseri'de farklı kazandı

Kayserispor'dan iki farklı açıklama
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Kayserispor'dan iki farklı açıklama
Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Mücadele sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Adalet isteyenler adaletlerini buldu' ifadelerini kullanırken, kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise 'Biz bugün iyi oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama gerçek bu' dedi.


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