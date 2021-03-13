Kayserispor'dan iki farklı açıklama Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Mücadele sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Adalet isteyenler adaletlerini buldu' ifadelerini kullanırken, kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise 'Biz bugün iyi oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama gerçek bu' dedi.

Haber Merkezi 13 Mart 2021, 21:12 Son Güncelleme: 13 Mart 2021, 21:38 Yeni Şafak