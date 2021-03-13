Kayserispor'dan iki farklı açıklama

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Falcao ve 81. ile 89. dakikada Onyekuru kaydetti.
"Adalet isteyenler, adaletlerini buldu"
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, mücadelenin hakeminin yanlış kararlar verdiğini düşünerek, "Adalet isteyenler, adaletlerini buldu. Tüm Türkiye gördü" ifadelerini kullandı.
- "Yenilgiyi hakeme bağlayamayız"
- Başkan Gözbaşı'nın açıklamalarından sonra konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise yenilgiyi hakeme bağlamamak gerektiğini söyledi. Tokgöz, "Biz bugün iyi oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama gerçek bu. Galatasaray'ı tebrik ederim. Bizim eski hakemlerden oluşan 6 kişilik hakem heyetimiz var. Bizim maçlarda rapor gönderiyorlar. İlk yarıda Taylan'ın pozisyonunun kırmızı kart olmadığını söylediler" dedi.