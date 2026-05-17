Kerem Aktürkoğlu'ndan rekor: Tarihe geçen performans

22:47 17/05/2026, Pazar
Kerem Aktürkoğlu'nun Eyüpspor maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
Fenerbahçe'ye sezon başında Benfica'dan transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla Türkiye kariyerinde rekor kırdı.

Eyüpspor maçında da iki kez fileleri havalandıran Aktürkoğlu, sezonu 12 gol, 13 asistle tamamladı.

Böylelikle milli oyuncu toplamda 25 skor katkısı vererek Türkiye'deki kariyer rekorunu kırdı.

25/26 | Fenerbahçe: 12 gol, 13 asist

23/24 | Galatasaray: 15 gol, 8 asist

22/23 | Galatasaray: 10 gol, 13 asist

21/22 | Galatasaray: 13 gol, 9 asist

20/21 | Galatasaray: 6 gol, 2 asist





