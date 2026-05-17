Kerem Aktürkoğlu'ndan rekor: Tarihe geçen performans

Fenerbahçe'ye sezon başında Benfica'dan transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla Türkiye kariyerinde rekor kırdı.
Eyüpspor maçında da iki kez fileleri havalandıran Aktürkoğlu, sezonu 12 gol, 13 asistle tamamladı.
Böylelikle milli oyuncu toplamda 25 skor katkısı vererek Türkiye'deki kariyer rekorunu kırdı.
25/26 | Fenerbahçe: 12 gol, 13 asist
23/24 | Galatasaray: 15 gol, 8 asist
22/23 | Galatasaray: 10 gol, 13 asist
21/22 | Galatasaray: 13 gol, 9 asist
20/21 | Galatasaray: 6 gol, 2 asist