AVRUPA LİGLERİ

Koronavirüs nedeniyle maaş kesintisini kabul etmeyen 9 futbolcu kulüpten kovuldu

Koronavirüs nedeniyle maaş kesintisini kabul etmeyen 9 futbolcu kulüpten kovuldu

İsviçre'nin Sion kulübü, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada maaş kesintisini kabul etmeyen Seydou Doumbia'nın da içinde yer aldığı 9 oyuncuyu kulüpten kovdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sion ligde 8. sırada yer alıyor.

Sion ligde 8. sırada yer alıyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hemen hemen bütün ligler iptal edildi. Ertelenen liglerden birisinde İsviçre ligi. Sion kulübü de, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada maaş kesintisini kabul etmeyen 9 oyuncuyu kulüpten kovdu.

İsviçre basınında çıkan habere göre kaptan Xavier Kouassi, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Johan Djourou, Alex Song, Christian Zock ve Birama Ndoye'nin; lige verilen ara devam ederken ücret kesintisi için bir anlaşma imzalamayı reddettiklerinden dolayı kulüpten gönderildi. Kulüp ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak sorulan sorulara da yetkililer tarafından bir cevap verilmedi.

  • İsviçre hükumeti 1 Mart itibariyle ülkede binden fazla kişinin aynı yerde toplanmasını yasakladıktan sonra lig maçları ertelenmişti. İsviçre Ligi'nin bitimine ise 13 hafta var.


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