Kütahya Belediyespor’dan Milli Takıma gurur tablosu

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Zeki Akant’ın milli formayı giyecek olmasının büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basketbolcumuz Zeki Akant’ın U-23 3x3 Türkiye Milli Takımı’na seçilmiş olmasından büyük bir sevinç duyuyoruz. Kulüp tarihimizde ilk kez bu branşta Milli Takımımıza sporcu kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sporcumuzu tebrik ediyor, milli formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine gönülden inanıyoruz."