Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Kütahya Belediyespor’dan U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda başarı

Kütahya Belediyespor’dan U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda başarı

11:015/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kütahya Belediyespor’dan U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda başarı
Kütahya Belediyespor’dan U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda başarı

2024-2025 sezonu U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda Kütahya Belediyespor, elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. E12A kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olan temsilcilerimiz, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla Kütahya’nın gururu oldu.

Sezonun final yarışları, Kırıkkale’de iki gün süren organizasyonla tamamlandı. İlk gün orta mesafe parkurunda yarışan sporcularımızdan K12B kategorisinde Sarenur Aktaş, üstün performansıyla Türkiye birinciliği elde etti. Aynı yarışta K14A kategorisinde mücadele eden sporcumuz Nida Yüzbaşıoğlu ise Türkiye beşincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın ikinci gününde düzenlenen sürat parkurunda da başarılı sonuçlar devam etti. K12B kategorisinde yarışan Sarenur Aktaş, bu kez Türkiye ikinciliği ile kürsüde yer aldı. E12A kategorisinde yarışan Lütfü Egemen Kayar ise Türkiye altıncılığı elde ederek takımımıza puan katkısı sağladı.

Kütahya Belediyespor’un teknik ekibi ve sporcuları, yıl boyunca sürdürdükleri disiplinli çalışmanın karşılığını madalyalarla taçlandırdı. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve yönetim kurulumuzu tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

#Kütahya Belediyespor
#U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası
#karate
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kayseri'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Kayseri Kurban bayramı namazı vakti