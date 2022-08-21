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ÖZET | Leeds United 3-0 Chelsea

Premier Lig'in 3. hafta maçında Chelsea, Leeds United'a konuk oldu. Maviler, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta ikinci yarıda yediği tek golle 3-0 mağlup oldu. İşte karşılaşmanın özet görüntüleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Leeds United-Chelsea maç özeti ve golleri izle: Premier Lig özet izle
​ÖZET | Leeds United 3-0 Chelsea

Premier Lig'in 3. hafta maçında Chelsea, Leeds United'a konuk oldu. Maviler, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta ikinci yarıda yediği tek golle 3-0 mağlup oldu. İşte karşılaşmanın özet görüntüleri...

Leeds şehrindeki Elland Road Stadyumu'nda Chelsea'yi konuk eden Leeds United, 33. dakikada Brenden Aaronson'un ve 37. dakikada Rodrigo'nun golleri ile maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Maçın 69. dakikasında Jack Harrison ile bir gol daha bulan Leeds United, maçı 3-0 kazandı. Chelsea'de Kalidou Koulibaly, 84. dakikada kırmızı kart gördü. Günün diğer maçında ise, Brighton Hove Albion, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 yendi.
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