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Spor Lewis Hamilton ve Serena Williamsın Chelseaye ortak olmak istediği iddia edildi
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Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve tenisçi Serena Williams'ın, İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'yi satın almak için teklif veren Martin Broughton öncülüğündeki konsorsiyumda yer aldığı öne sürüldü.

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Haber Merkezi AA
Lewis Hamilton ve Serena Williamsın Chelseaye ortak olmak istediği iddia edildi
Chelsea

İngiliz Sky Sports kanalının iddiasına göre, F1'de 7 kez şampiyonluğa ulaşan Büyük Britanyalı Hamilton ve 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Büyük Britanyalı iş insanı Broughton liderliğindeki konsorsiyuma yatırım yapmayı kabul etti.

Haberde, Liverpool Kulübü ve British Airways'in eski icra kurulu başkanı Broughton'ın teklifini destekleyen yatırımcılar arasında, Kanada'nın en büyük medya ve telekomünikasyon şirketlerinden Rogers, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Houston adaylık komitesine başkanlık eden John Arnold ve Tayvanlı Tsai ailesinin de bulunduğu ifade edildi.

Broughton'ın grubu dışında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly ve Amerikan Basketbol Ligi ekibi Boston Celtics'in ortağı Stephen Pagliuca da Chelsea Kulübünü satın almak için teklifte bulundu.

Rus iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası Chelsea Kulübünü satışa çıkarmıştı.
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