MAÇ SONUCU | Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele ile sona erdi. Beşiktaş, evinde karşılaştığı maçta Gaziantep FK'yı 2-0 yendi. Siyah beyazlıları galibiyete taşıyan goller, Salih Uçan ve Cenk Tosun'dan geldi. Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki puanını 19'a yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Gaziantep ise 9 puanla 16. sırada yer aldı. Beşiktaş-Gaziantep maçının son bölümünde ev sahibi ekipte Hadziahmetovic ve deplasman ekibinde Furkan Soyalp iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





Ghezzal devam edemedi, genç Yakup ilk kez forma giydi

Beşiktaş’ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Beşiktaş’ın Gaziantep FK’yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Rachid Ghezzal, sakatlık yaşayarak kenara geldi. 19’uncu dakikada oyun durduğu anda kendini yere bırakan Cezayirli kanat oyuncusu, oyuna devam edemedi. Rachid Ghezzal’ın yerine altyapıdan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.

Oyuncu değişikliğini yaşandığı anlarda taraftarlar Rachid Ghezzal’ı ıslıklarla protesto etti.

Yakup Arda Kılıç ilk kez forma giydi

Öte yandan Burak Yılmaz’ın takımın başına getirilmesinin ardından A takım kadrosuna dahil edilen Yakup Arda Kılıç, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyme sevinci yaşadı. İlk kez bir maç kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 21’inci dakikada Ghezzal’ın yerine oyuna dahil oldu.

Gökhan İnler ilk kez kadroda

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Gökhan İnler, ilk kez bir maçın kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş, transfer döneminde Gökhan İnler ile bu sezon futbolcu, gelecek sezondan itibaren ise sportif direktörlük için anlaşmaya varmıştı. Takımla çalışmalarda yer alan tecrübeli futbolcu, karşılaşma kadrolarına ise dahil edilmemişti. Sakat oyuncuların çokluğunda Gökhan İnler karşılaşma kadrosunda yer aldı.

İç sahada üst üste 4. galibiyet

Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak iç sahada sezonun başlangıcını beraberlikle yapan Beşiktaş, Gaziantep FK'yi de yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Pendikspor maçının ardından Dolmabahçe'de konuk ettiği Sivasspor, Kayserispor ve İstanbulspor'u da yenen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi de puansız göndererek iç sahada aldığı puanı 13'e yükseltti.





Evimizde 3 puan bizim. 💪



Beşiktaş 2-0 Gaziantep FK



🦅 | #BJKvGFK pic.twitter.com/JIwA4syT7q — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 30, 2023



