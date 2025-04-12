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Manisa Diyanet Spor'dan 5 madalya

Manisa Diyanet Spor'dan 5 madalya

17:1912/04/2025, Saturday
IHA
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Manisa Diyanet Spor Takımı'ndan zafer pozu
Manisa Diyanet Spor Takımı'ndan zafer pozu

Kayseri’de 07-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen 2025 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerine 26 sporcu ile katılan Manisa Diyanet Spor Kulübü, şampiyonada 2 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük, 1 dördüncülük, 3 de beşincilik elde etti.

Manisa Diyanet Spor Kulübü, 2025 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde önemli dereceler elde etti. Kulüp, şampiyonada 2 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük, 1 dördüncülük, 3 de beşincilik elde etti.


15 yaş altı kızlar 40 kiloda sağ ve sol kolda şampiyon olan Diyanet Spor Kulübü sporcusu Nehir Özcan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Nehir Özcan Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek.


Şampiyonada Yasemin Göktürk Türkiye 3’üncüsü, Yunus Çelenay Türkiye 2’ncisi oldu.


Sporcularının aldıkları derecelerden çok memnun olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Murat Emgener, "Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na sporcu gönderecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyon Nehir Özcan’ı ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik ederim" dedi.





#Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası
#Manisa Diyanet Spor Kulübü
#Nehir Özcan
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