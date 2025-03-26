Manisalı cimnastikçilerden Fransa’da büyük başarı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen başarının Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Öztürk, Manisa’nın spor altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, genç sporcuların uluslararası turnuvalarda kazandıkları derecelerle şehrin adını dünyaya duyurduğunu ifade etti.

Başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörleri kutlayan Öztürk, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını, onların gelişimi için gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini söyledi. Sporcular ve antrenörler de kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini dile getirdi.