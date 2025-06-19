Milli motosikletçi Deniz Öncü Moto2'de hafta sonu İtalya'da yarışacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, Aragon'daki başarısını İtalya'da da tekrarlamak istediğini belirterek, "Hafta sonu boyunca hızlı, güçlü ve rekabetçi olmak, sezon boyunca istikrarlı olmak için en önemli şey. Orada olabileceğimizi gösterdik. Barselona testi iyi geçti ve İtalya için bazı şeyleri geliştirmek istiyoruz. İyi anılarımın olduğu Mugello'da yarışın tadını çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.