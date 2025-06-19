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Milli motosikletçi Deniz Öncü Moto2'de hafta sonu İtalya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü Moto2'de hafta sonu İtalya'da yarışacak

11:1119/06/2025, Perşembe
AA
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Milli motosikletçi Deniz Öncü Moto2'de hafta sonu İtalya'da yarışacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü Moto2'de hafta sonu İtalya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağında İtalya'da piste çıkacak. Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Deniz Öncü, 20-22 Haziran tarihlerinde Mugello Pisti'nde podyum mücadelesi verecek.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan milli motosikletçi, yarın serbest antrenmanlara, 21 Haziran Cumartesi de sıralama turlarına çıkacak.


İspanya'daki son yarışın galibi Deniz, 22 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te yapılacak 19 turluk yarışta start alacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, Aragon'daki başarısını İtalya'da da tekrarlamak istediğini belirterek, "Hafta sonu boyunca hızlı, güçlü ve rekabetçi olmak, sezon boyunca istikrarlı olmak için en önemli şey. Orada olabileceğimizi gösterdik. Barselona testi iyi geçti ve İtalya için bazı şeyleri geliştirmek istiyoruz. İyi anılarımın olduğu Mugello'da yarışın tadını çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


Öte yandan milli sporcu Kadir Erbay, bu sezon ilk kez İspanya Superbike Şampiyonası'nda (ESBK) mücadele edecek.


Barselona Pisti'nde 19-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda I DENT Racing takımıyla Supersport 600 (NG) kategorisinde yarışacak olan Kadir, 21 Haziran Cumartesi TSİ 16.40'ta ilk yarışta, 22 Haziran Pazar ise TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci yarışında yer alacak.

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