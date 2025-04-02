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MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi

MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi

17:182/04/2025, Çarşamba
AA
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Mesut Bakkal
Mesut Bakkal

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." denildi. MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile dün yollarını ayırmıştı.


Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik adam olacak. Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.



#Mesut Bakkal
#MKE Ankaragücü
#Trendyol 1. Lig

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