MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi

Başkent ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." denildi. MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile dün yollarını ayırmıştı.