Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Monaco-Galatasaray maçını Danny Makkelie yönetecek

Monaco-Galatasaray maçını Danny Makkelie yönetecek

12:447/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Danny Makkelie
Danny Makkelie

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü oynanacak Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentindeki II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.


Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak.


Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.




#Galatasaray
#Monaco
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı ne olacak? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?