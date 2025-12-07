Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Muhammed Salah'tan ayrılık sinyali

Muhammed Salah'tan ayrılık sinyali

11:447/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Muhammed Salah bu sezon 5 gol kaydetti.
Muhammed Salah bu sezon 5 gol kaydetti.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, yedek kalmaktan memnun olmadığını ve takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Salah, Liverpool'un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı 15. hafta maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Yedek kulübesinde beklemenin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Salah, "90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturuyorum. Üçüncü kez kulübedeyim, sanırım kariyerimde ilk kez oluyor. Dürüst olmak gerekirse çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birinin tüm suçu üstlenmemi istediği çok açık. Yaz aylarında birçok söz aldım ve şu ana kadar üç maç yedek kulübesinde kaldım. Bu yüzden sözlerini tuttuklarını söyleyemem." ifadelerini kullandı.


Liverpool'u her zaman destekleyip seveceğini kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, "Daha önce teknik direktörle iyi bir ilişkim olduğunu defalarca söyledim ama aniden ilişkimiz bozuldu. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Annemlere, 13 Aralık'taki Brighton maçına gelmelerini söyledim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama tadını çıkaracağım. Kafamda o maçın tadını çıkaracağım çünkü şu an ne olacağını bilmiyorum. Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce taraftarlara veda etmek için Anfield'da olacağım. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum." yorumunu yaptı.


Tecrübeli futbolcu, durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu da ifade ederek, "Bunun neden başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Bence bu başka bir yerde olsaydı, her kulüp oyuncusunu korurdu. Ancak bence sorun ben değilim. Bu kulüp için çok şey yaptım. Bu kulüpte gol kralı ve en iyi oyuncu olarak ligde şampiyonluk yaşadım ama medya ve taraftarların önünde kendimi savunmak zorunda olan benim." diye konuştu.




#Muhammed Salah
#Premier Lig
#Liverpool
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2026'da alım yapacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?