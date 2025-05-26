Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Muşlu karateciler Balkan yolcusu

Muşlu karateciler Balkan yolcusu

16:0426/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Mehmet Arif Taşdemir, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mehmet Arif Taşdemir, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karadağ’da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılacak olan Muşlu sporcu ve antrenörler, turnuva öncesi Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir’i ziyaret etti.

30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında Karadağ’ın Bar şehrinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek olan sporcular, moral ve destek amacıyla İl Müdürü Taşdemir’in makamına konuk oldu.


Ziyarette sporcularla tek tek ilgilenen Taşdemir, onların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporcuların disiplinli çalışmalarıyla uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten Taşdemir, "Muş’un yetiştirdiği bu değerli sporcularla gurur duyuyoruz. Başarı sadece madalya ile değil, aynı zamanda temsil kabiliyetiyle de ölçülür. Biz sporcularımıza güveniyoruz" dedi.


Taşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.


Karate branşında önemli bir uluslararası turnuva olan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda boy gösterecek Muşlu sporcuların elde edecekleri başarıların hem şehir hem de ülke adına büyük gurur kaynağı olacak.




#Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası
#Mehmet Arif Taşdemir
#Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Döviz kurlarında hareketli gün: Dolar ne kadar? Avro ve Sterlin kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar