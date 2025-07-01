Nazan Zorlu 2025 Rally di Roma Capitale ile Avrupa arenasında sezona başlıyor

Bu yılki yarış Nazan Zorlu için de kariyerindeki en uzun ve zorlu ralli olacak. ERC, WRC’den sonraki en rekabetçi ve teknik açıdan en zorlu uluslararası ralli serisi olarak tanımlanırken, Zorlu ve ekibi 2025 Rally di Roma Capitale’de yarışan tek Türk ekip olma sorumluluğunu da omuzluyor.





Geçtiğimiz sezon birlikte yarışmaya başlayan copilotu Özhan Çıplak ile yüksek uyum yakalayan Zorlu, yine aynı araç olan Renault Clio Rally5 ve İtalyan teknik ekip Rally Sport Evolution ile bu sezona da devam ediyor. Geçen sezon boyunca hiç ceza almadan istikrarlı bir performans sergileyen ikili, bu uyumu uluslararası sahnede daha da ileri taşımayı hedefliyor.





Yarışla ilgili görüşlerini aktaran Nazan Zorlu, "Roma Rallisi benim için sportif ve sembolik anlamda çok özel. Sezonun ilk yarışı olması bir yana, Kolezyum’dan start alacağımız, bu kadar uzun ve teknik etaplarla dolu bir yarışa katılmak, kariyerimde yeni bir dönüm noktası. Takım ruhunu koruyarak ilerlemek bizim için çok kıymetli. Aynı kopilot ve teknik ekip ile yola devam etmek büyük bir avantaj. 2025 sezonunda Türkiye’yi ERC gibi üst düzey bir platformda gururla temsil edeceğiz" dedi.