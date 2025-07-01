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Nazan Zorlu 2025 Rally di Roma Capitale ile Avrupa arenasında sezona başlıyor

Nazan Zorlu 2025 Rally di Roma Capitale ile Avrupa arenasında sezona başlıyor

15:421/07/2025, Salı
IHA
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Nazan Zorlu 2025 Rally di Roma Capitale ile Avrupa arenasında sezona başlıyor
Nazan Zorlu 2025 Rally di Roma Capitale ile Avrupa arenasında sezona başlıyor

2024 sezonunda İtalya’nın ulusal ralli kupası Trofeo Italiano Rally (TIR) kapsamında kadın pilotlar birincisi olan Nazan Zorlu, yeni sezona Avrupa otomobil sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan FIA European Rally Championship (ERC) ile adım atıyor. Zorlu, ERC 2025 sezonundaki ilk yarışına 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 12. Rally di Roma Capitale ile çıkıyor.

Bu yılki yarış Nazan Zorlu için de kariyerindeki en uzun ve zorlu ralli olacak. ERC, WRC’den sonraki en rekabetçi ve teknik açıdan en zorlu uluslararası ralli serisi olarak tanımlanırken, Zorlu ve ekibi 2025 Rally di Roma Capitale’de yarışan tek Türk ekip olma sorumluluğunu da omuzluyor.


Geçtiğimiz sezon birlikte yarışmaya başlayan copilotu Özhan Çıplak ile yüksek uyum yakalayan Zorlu, yine aynı araç olan Renault Clio Rally5 ve İtalyan teknik ekip Rally Sport Evolution ile bu sezona da devam ediyor. Geçen sezon boyunca hiç ceza almadan istikrarlı bir performans sergileyen ikili, bu uyumu uluslararası sahnede daha da ileri taşımayı hedefliyor.


Yarışla ilgili görüşlerini aktaran Nazan Zorlu, "Roma Rallisi benim için sportif ve sembolik anlamda çok özel. Sezonun ilk yarışı olması bir yana, Kolezyum’dan start alacağımız, bu kadar uzun ve teknik etaplarla dolu bir yarışa katılmak, kariyerimde yeni bir dönüm noktası. Takım ruhunu koruyarak ilerlemek bizim için çok kıymetli. Aynı kopilot ve teknik ekip ile yola devam etmek büyük bir avantaj. 2025 sezonunda Türkiye’yi ERC gibi üst düzey bir platformda gururla temsil edeceğiz" dedi.

Sezonun devamında Barum Czech Rally Zlin ve Croatia Rally gibi zorlu asfalt etaplara sahip iki yarış daha planlayan ekip, hem sportif başarı hem de kadın sporcular adına ilham veren bir görünürlük sağlamayı hedefliyor.

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