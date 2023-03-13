Joel Embiid, Yaounde/Kamerun 1994 doğumludur.
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. basamağındaki 76ers, konferansta play-in mücadelesi veren Wizards'ı 112-93 yendi.
Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 34 sayı, 8 ribaunt, 4 blokla oynayan Joel Embiid ve 18 sayı, 14 asistle "double double" yapan James Harden taşıdı. Maçta 4 dakika 48 saniye süre alan Furkan Korkmaz da 2 sayı, 1 asist üretti.
Wizards'ta Corey Kispert 25 sayı, Kyle Kuzma 12 sayı, 11 ribaunt ve Bradley Beal 13 sayıyla mücadele etti. Doğu Konferansı'nın 4. sırasındaki Cleveland Cavaliers, Darius Garland'ı 28 sayı, altışar ribaunt ile asist ve Donovan Mitchell'ın 23 sayılık performansı sayesinde Charlotte Hornets deplasmanından 114-108 galip ayrıldı.
Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 7 dakika 45 saniye süre aldığı maçı 3 sayı, 4 ribauntla tamamladı.
Doğu Konferansı'nda ilk 6 mücadelesi veren Brooklyn Nets, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets'a konuk olduğu karşılaşmayı 122-120 kazandı. Nets'te Mikal Bridges 25 sayı, Nic Claxton 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Spencer Dinwiddie 15 sayı, 16 asist, 6 ribauntla oynadı.
Arka arkaya 3. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic 35 sayı, 20 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Kariyerinde 35 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajlarını geçtiği 3. maçı oynayan Jokic, bu alandaki listenin 2. sırasında yer alan Elgin Baylor'ı yakaladı. Bu istatistiklerle 11 maçı bulunan Wilt Chamberlain, rekoru elinde tutuyor.
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 120-122
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 108-114
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 112-93
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 90-102
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 127-110
Los Angeles Lakers-New York Knicks: 108-112