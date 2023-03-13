Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 34 sayı, 8 ribaunt, 4 blokla oynayan Joel Embiid ve 18 sayı, 14 asistle "double double" yapan James Harden taşıdı. Maçta 4 dakika 48 saniye süre alan Furkan Korkmaz da 2 sayı, 1 asist üretti.

Wizards'ta Corey Kispert 25 sayı, Kyle Kuzma 12 sayı, 11 ribaunt ve Bradley Beal 13 sayıyla mücadele etti. Doğu Konferansı'nın 4. sırasındaki Cleveland Cavaliers, Darius Garland'ı 28 sayı, altışar ribaunt ile asist ve Donovan Mitchell'ın 23 sayılık performansı sayesinde Charlotte Hornets deplasmanından 114-108 galip ayrıldı.