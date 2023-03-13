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Spor

Philadelphia peş peşe 5. maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Washington Wizards'ı 112-93 yenen Philadelphia 76ers, üst üste 5. galibiyetini aldı. Detaylara ve dün gece alınan sonuçlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:50 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Joel Embiid, Yaounde/Kamerun 1994 doğumludur.

Joel Embiid, Yaounde/Kamerun 1994 doğumludur.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. basamağındaki 76ers, konferansta play-in mücadelesi veren Wizards'ı 112-93 yendi.


Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 34 sayı, 8 ribaunt, 4 blokla oynayan Joel Embiid ve 18 sayı, 14 asistle "double double" yapan James Harden taşıdı. Maçta 4 dakika 48 saniye süre alan Furkan Korkmaz da 2 sayı, 1 asist üretti.


Wizards'ta Corey Kispert 25 sayı, Kyle Kuzma 12 sayı, 11 ribaunt ve Bradley Beal 13 sayıyla mücadele etti. Doğu Konferansı'nın 4. sırasındaki Cleveland Cavaliers, Darius Garland'ı 28 sayı, altışar ribaunt ile asist ve Donovan Mitchell'ın 23 sayılık performansı sayesinde Charlotte Hornets deplasmanından 114-108 galip ayrıldı.


Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 7 dakika 45 saniye süre aldığı maçı 3 sayı, 4 ribauntla tamamladı.


Nuggets Jokic'in performansına rağmen kaybetti

Doğu Konferansı'nda ilk 6 mücadelesi veren Brooklyn Nets, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets'a konuk olduğu karşılaşmayı 122-120 kazandı. Nets'te Mikal Bridges 25 sayı, Nic Claxton 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Spencer Dinwiddie 15 sayı, 16 asist, 6 ribauntla oynadı.


Arka arkaya 3. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic 35 sayı, 20 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Kariyerinde 35 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajlarını geçtiği 3. maçı oynayan Jokic, bu alandaki listenin 2. sırasında yer alan Elgin Baylor'ı yakaladı. Bu istatistiklerle 11 maçı bulunan Wilt Chamberlain, rekoru elinde tutuyor.


Toplu Sonuçlar;

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 120-122

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 108-114

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 112-93

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 90-102

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 127-110

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 108-112



#NBA
#Nikola Jokic
#Philadelphia 76ers
#Denver Nuggets
42 dakika önce
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Philadelphia peş peşe 5. maçını kazandı
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