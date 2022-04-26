Novak Djokovic Wimbledon'a katılabilecek

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AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'li Özel'e 'Gezi' tepkisi: Biz sizin tarihinizi biliyoruz

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Gezi davası kararına ilişkin açıklaması ile ilgili, "Hukuk bilmiyorsun, hakim değilsin, savcı değilsin. Bu davaların belgeleri, ifadeleri, araştırmaları var. Hiçbirine hakim olmadan hakimlerimizi bu kadar tahkir eden, dahası 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla verilen bir kararmış' diye izam eden bir dil aşağılık dildir" dedi.