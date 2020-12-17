SÜPER LİG

Önce doğum günü kutlandı sonra sözleşmesi feshedildi

Kayserispor'da bir dönem takım kaptanlığı yapan Hasan Hüseyin Acar'la yollar ayrıldı. Kulüp tarafından sabah doğum günü kutlanan oyuncunun akşam sözleşmesinin feshedilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 10’u lig, 1 de kupa olmak üzere toplam 11 maça çıktı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 10’u lig, 1 de kupa olmak üzere toplam 11 maça çıktı.

Fotoğraf: İlyas KAPLAN / DHA

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, futbolcu Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Sabah doğum günü için paylaşım yapılmıştı

Sarı-kırmızılı kulübün sabah saatlerinde doğum günü için kutlama mesajı yayımladığı Hasan Hüseyin Acar ile akşam yollarını ayırması dikkati çekti.

  • Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.

Kayserispor Kulübü'nden Hasan Hüseyin Acar'ın doğum günü için yapılan paylaşım
Kayserispor Kulübü'nden Hasan Hüseyin Acar'ın doğum günü için yapılan paylaşım

Samet Aybaba'nın ilk icraatı: Kaptanı değiştirdi
Samet Aybaba'nın ilk icraatı: Kaptanı değiştirdi

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.Aybaba, Kayserispor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Elimizde iyi bir oyuncu kadrosu var. Saha içiyle ilgili bazı sorunlar ve bazı bireysel sorunlar var. Bunları çözmeye başladık. Ligin daha başındayız" diye konuştu."Sapunaru ile görüşerek onu takım kaptanı yaptım"Takım içi organizasyonlarla ilgili de bazı değişiklikler yaptıklarının altını çizen Aybaba, bu değişikliklere kaptanlık değişimiyle başladıklarını söyledi.Aybaba, "Bugün kaptan Hasan Hüseyin Acar'la görüştüm ve üzerindeki baskının takım kaptanlığından olup olmadığını sordum. Kendisi de gayet samimi bir şekilde baskının kaptanlıktan kaynaklandığını söyledi. Bunun ardından Cristian Sapunaru ile görüşerek onu takım kaptanı yaptım" dedi. "Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz"Takımından ve oyuncularından memnun olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:"Hızlı bir şekilde sonuç almamız lazım. Daha önce göreve geldiğimde burada çok zorlu bir takım vardı. 7-8 kez soyunma odası toplantısı yapmamıza rağmen hiçbir sorunu çözemedik. Bu gelişimde hiçbir oyuncu benim odama gelmedi. Çünkü kulüp toparlanmış ve oyuncuların saygı duyacağı bir kulüp haline gelmiş. Şimdi iyi oyuncularımız, genç ve yetenekli oyuncularımız var. Bunların hepsinden faydalanarak Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz."Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basın toplantısında Mourinho'ya 'çamaşır maki...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.