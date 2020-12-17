Önce doğum günü kutlandı sonra sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, futbolcu Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Kamuoyu Bilgilendirme



Oyuncumuz Hasan Hüseyin Acar ile sözleşmemizi karşılıklı olarak fesih etmiş bulunuyoruz.



Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/w5aeVc5Dr5 — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) December 16, 2020

Sabah doğum günü için paylaşım yapılmıştı

Sarı-kırmızılı kulübün sabah saatlerinde doğum günü için kutlama mesajı yayımladığı Hasan Hüseyin Acar ile akşam yollarını ayırması dikkati çekti.

Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.