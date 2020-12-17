Önce doğum günü kutlandı sonra sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, futbolcu Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
Sabah doğum günü için paylaşım yapılmıştı
Sarı-kırmızılı kulübün sabah saatlerinde doğum günü için kutlama mesajı yayımladığı Hasan Hüseyin Acar ile akşam yollarını ayırması dikkati çekti.
- Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.
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