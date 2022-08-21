ÖZET | Başakşehir - Kayserispor: 2-0 Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılıklı ataklarla geçen ve büyük heyecana sahne olan Başakşehir-Kayserispor maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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