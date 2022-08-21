ÖZET | Başakşehir - Kayserispor: 2-0

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılıklı ataklarla geçen ve büyük heyecana sahne olan Başakşehir-Kayserispor maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Nacer Chadli, 49. dakikada ise Berkay Özcan kaydetti.
Başakşehir, 25 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ikinci maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak ardından 3 Eylül Cumartesi günü saat 19:15'te yine kendi evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Kayserispor ise, 28 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.
Başakşehir-Kayserispor özet
- 18. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topu rakip ceza sahası önünde kontrol eden Thiam'ın, ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
- 22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortada Chadli kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
- 30. dakikada gelişen turuncu-lacivertli ekibin atağında sağ kanattan ilerleyen Caiçara, ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın önüne yerden pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
- Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamlandı.
- 49. dakikada Başakşehir'de Berkay Özcan, ceza sahasının çaprazından mükemmel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0
- 51. dakikada Youssouf Ndayishimiye ile Andrea Bertolacci arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Youssouf Ndayishimiye. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Yukatel Kayserispor takımı oyuna başladı.
- 52. dakikada Kayserispor'da Emrah Başsan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Emrah Başsan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
- 80. dakikada Onur Bulut, Ahmed Touba tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullandı ancak etkili olmadı.
- Maç bu sonuçla beraber 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Başakşehir-Kayserispor özet izle
Başakşehir-Kayserispor maç özetini izlemek için tıklayınız.