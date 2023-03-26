A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat millilerimiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Ermenistan-Türkiye maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.