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Spor

ÖZET | İspanya-Norveç: 3-0

UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri A grubu ilk karşılaşmasında İspanya, sahasında Norveç'i 3-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:38 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
32 yaşındaki Joselu, ilk kez seçildiği milli takımdaki ilk maçında 2 gol attı.

32 yaşındaki Joselu, ilk kez seçildiği milli takımdaki ilk maçında 2 gol attı.

UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçlar devam ediyor. A grubunda İspanya, Norveç'i konuk etti. Ev sahibi maçı 3-0 kazandı.


Maçın 13. dakikasında ev sahibi Balde'nin asistinde Dani Olmo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'dan tanıdığımız Real Sociedadlı Alexander Sorloth'un da sarı kart gördü maçta ev sahibinde maçın son bölümünde 81. dakikada oyuna giren Joselu, 83 ve 85. dakikada gollerini atarak skoru belirledi.


32 yaşındaki Joselu ilk kez milli takıma seçilmişti.



İspanya-Norveç 3-0 maç özeti



#Euro 2024
#İspanya
#Norveç
#Joselu
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