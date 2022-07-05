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PSG'nin yeni hocası belli oldu

PSG'de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı. Fransız ekibinin başına Christophe Galtier geçti.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
PSGnin yeni hocası belli oldu
PSG'nin yıldız isimleri Mbappe, Neymar ve Messi.

Paris Saint-Germain, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi.

Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

Galtier ile anlaşma tamam

Pochettino ile yollarını ayıran PSG'de takım Christophe Galtier'e emanet edildi.

Fransız ekibi, 55 yaşındaki çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Lille ile şampiyonluk yaşayan Galtier, son olarak Nice'in teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Futbolculara gözdağı verdi

PSG'nin yeni teknik direktörü Christophe Galtier, imza töreninde dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

Fransız çalıştırıcı, "Tüm oyuncularımızla görüşeceğim. Böyle bir takımla çalışmak büyük bir ayrıcalık. Ortak bir proje ve hedefimiz olmalı. Takımda bir devrim yaratacak değilim, beraber başaracağız, eğer bir oyuncu projeye kendini ait hissetmezse kadro dışında kalır" ifadelerini kullandı.


Christophe Galtier
Christophe Galtier


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