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Rahvan atları şampiyonluk için koştu

Rahvan atları şampiyonluk için koştu

14:0922/06/2025, Pazar
IHA
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Rahvan atları şampiyonluk için koştu
Rahvan atları şampiyonluk için koştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 125 rahvan atı ve sporcunun katılımıyla düzenlenen ‘Geleneksel Rahvan At Yarışları’, çekişmeli anlara sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Rahvan At Yarışları’, Ürünlü Rahvan At Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Yarışlara, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanvekili Zeki Genelioğlu, Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadri Beki ve sporseverler katıldı. ‘Geleneği yaşatıyoruz, heyecanı paylaşıyoruz’ temasıyla organize edilen etkinlikte, 125 rahvan atı ve sporcu kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlar, renkli görüntülere de sahne oldu. Rahvan atlarının tüm hünerlerini sergileyen sporcular, birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in geleneksel sporların yaşatılmasına büyük önem verdiğini ve her zaman gerekli desteği sunduğunu söyleyen Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, alanında örnek olan bir tesiste sporcuların kıyasıya mücadelesini büyük keyifle takip ettiklerini belirtti. Rahvan atlarının Anadolu’nun ve Türk’ün atı olduğunu ifade eden Saldız, bu kültürün yaşatılmasında ve yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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