Samsunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler | Trendyol Süper Lig 7. hafta

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Peki, Samsunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Göztepe maçı 28 Eylül Cumartesi saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

GÖZTEPE’DE 4 EKSİK

Ligde 7. haftaya 9 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, namağlup tamamladığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter, Novatus Miroshi ve Lasse Nielsen'in sakatlıkları bulunuyor.

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Samsunspor ile Göztepe'nin Süper Lig'de karşılaştığı son sezon oynadığı iki maç da 0-0 biterken (2002/03), bu rekabette daha sonra sahnelenen dokuz resmi karşılaşmadan eşitlik çıkmadı (Samsunspor 4G-5G Göztepe).

> Samsunspor'un Süper Lig tarihinde 20+ kez karşılaştığı takımlar arasında Göztepe'den (yüzde 14; 3/22) daha düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu tek rakibi Galatasaray (yüzde 11; 7/62).

> Samsunspor'a konuk olduğu ilk altı Süper Lig maçında gol yemeyen Göztepe (4G 2B), daha sonraki beş karşılaşmadaki tek gole kapamasını en üst ligdeki son ziyaretinde yapabildi (Eylül 2002; 0-0).

> Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Samsunspor (3G 6B), son dört karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi (3G 1B).

> Bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Göztepe (2G 3B), 2001/02'den (4G 1B) bu yana ilk kez bir sezonun ilk beş karşılaşmasını namağlup geçti.

> Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımların karşılaştığı son 13 Süper Lig maçının 12'sini ev sahipleri kaybetmezken (7G 5B), tek mağlubiyeti bu sezon Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor aldı (0-2 vs Beşiktaş).

> Süper Lig'de bu sezon en az gol yiyen üç takımdan ikisi Samsunspor ve Göztepe (3; Trabzonspor ile birlikte). Kırmızı-beyazlılar aynı zamanda geride kalan altı haftalık süreçte rakiplerini en düşük beklenen gol değerinde tutan ekip konumunda (3.99 xGA).

> Bu sezon Süper Lig'deki iki asistini de son iki maçta yapan Zeki Yavru'nun (vs Çaykur Rizespor & İstanbul Başakşehir), en üst lig kariyerinde daha fazla gol pası verdiği tek sezon 2019/20 (4; Denizlispor formasıyla).

> Samsunspor bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncusu olan Olivier Ntcham'ın gol attığı (vs Çaykur Rizespor & Hatayspor) ve asist yaptığı (vs Gaziantep FK) üç maçı da gol yemeden kazandı.

> Nazım Sangare, Göztepe formasıyla Süper Lig'deki ilk asistini geçen hafta Kayserispor maçında yaptı. Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana Nazım'dan (Göztepe, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe & Antalyaspor) daha fazla takımla gol pası veren tek oyuncu Soner Aydoğdu (5).

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

37 Lubo Satka

5 Celil Yüksel

6 Youssef Ait Bennasser

10 Olivier Ntcham

21 Carlo Holse

7 Arbnor Muja

9 Marius Mouandilmadji

GÖZTEPE

97 Mateusz Lis

4 Taha Altıkardeş

5 Heliton

26 Malcom Bokele Mputu

66 Djalma Silva

77 Ogün Bayrak

16 Anthony Junior Dennis

43 David Tijanic

94 Isaac Solet Bomawoko

11 Juan

79 Romulo

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI











