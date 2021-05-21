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Sergio Agüero Barcelona'ya transfer oluyor: Anlaşma iki yıllık olacak

Barcelona Kulübü, Manchester City'den ayrılan Arjantinli yıldız Sergio Agüero ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncunun Katalan ekibine iki yıllık imza atacağı belirtildi. Agüero'nun iki sezon sonrasında ise MLS'te forma giyeceği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergio Agüero Barcelonaya transfer oluyor: Anlaşma iki yıllık olacak
Sergio Agüero, Manchester City'de bu sezon 18 maça çıkmış ve 4 gol atmıştı.

Barcelona, Manchester City ile kontratı biten Sergio Agüero'yu renklerine bağladı. İngiliz ekibiyle şampiyonluk yaşayan Arjantinli forvet, önceki günlerde taraftarlarına veda etmişti.

Barcelona'nın Agüero ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Arjantinli futbolcunun iki sezon daha üst düzey organizasyonlarda oynamak istediği aktarılırken sonrasında MLS'e gideceği belirtildi.

  • Barcelona ile anlaşan Agüero, Manchester City kariyerinde 388 maça çıkarken bu karşılaşmalarda toplam 258 gol attı 73 de asist yapma başarısı gösterdi.
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