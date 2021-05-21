Sergio Agüero Barcelona'ya transfer oluyor: Anlaşma iki yıllık olacak

Barcelona, Manchester City ile kontratı biten Sergio Agüero'yu renklerine bağladı. İngiliz ekibiyle şampiyonluk yaşayan Arjantinli forvet, önceki günlerde taraftarlarına veda etmişti.
Barcelona'nın Agüero ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Arjantinli futbolcunun iki sezon daha üst düzey organizasyonlarda oynamak istediği aktarılırken sonrasında MLS'e gideceği belirtildi.
- Barcelona ile anlaşan Agüero, Manchester City kariyerinde 388 maça çıkarken bu karşılaşmalarda toplam 258 gol attı 73 de asist yapma başarısı gösterdi.