Sergio Agüero Barcelona'ya transfer oluyor: Anlaşma iki yıllık olacak Barcelona Kulübü, Manchester City'den ayrılan Arjantinli yıldız Sergio Agüero ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncunun Katalan ekibine iki yıllık imza atacağı belirtildi. Agüero'nun iki sezon sonrasında ise MLS'te forma giyeceği iddia edildi.

Haber Merkezi 21 Mayıs 2021, 20:24 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2021, 20:35 Yeni Şafak