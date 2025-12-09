Tayyip Talha'da kırık tespit edildi

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı sırasında yüzüne aldığı darbe sonrası oyunu tamamlayamayan Tayyip Talha Sanuç’un yapılan tetkiklerde yüz kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada sakatlanan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç hakkında detaylı sağlık raporunu paylaştı. Maçın 53. dakikasında ceza sahası içinde Ersin Destanoğlu ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan futbolcu oyuna devam edememişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, MR ve diğer görüntülemelerin ardından deneyimli oyuncunun yüz kemiğinde (maxilla) kırık belirlendiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından 'verilmeyen penaltı' olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha'nın yüz kemiğinde (maxilla) kırık tespit edilmiştir."
Gaziantep FK sağlık ekibi, oyuncunun 11 Aralık Perşembe günü ameliyat edileceğini duyurdu. Tedavi sürecinin operasyon sonrası belirlenen plana göre ilerleyeceği kaydedildi.