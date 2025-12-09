Tayyip Talha'da kırık tespit edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, MR ve diğer görüntülemelerin ardından deneyimli oyuncunun yüz kemiğinde (maxilla) kırık belirlendiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından 'verilmeyen penaltı' olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha'nın yüz kemiğinde (maxilla) kırık tespit edilmiştir."