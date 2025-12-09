Cengiz Ünder ile Jota Silva'nın MR sonucu çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ve Jota Silva’nın son durumunu paylaştı. Kulübün açıklamasında iki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde detaylı MR taramasından geçirildiği belirtildi.





Siyah-beyazlıların bilgilendirmesine göre, maçın 45. dakikasında rakip oyuncudan aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Jota Silva’nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık bulundu.





Müsabakanın 23. dakikasında sol uyluğunda ağrı hisseden Cengiz Ünder’in ise yapılan kontrollerde uyluk üst iç kas grubunda gerilme ve kanama olduğu belirlendi. Açıklamada, “Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır” denildi.





Beşiktaş sağlık ekibi, her iki futbolcunun da tedavi programlarının başlatıldığını duyurdu.















