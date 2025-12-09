Yeni Şafak
Cengiz Ünder ile Jota Silva'nın MR sonucu çıktı

Cengiz Ünder ile Jota Silva'nın MR sonucu çıktı

14:349/12/2025, Salı
Cengiz Ünder maça devam edememişti.
Cengiz Ünder maça devam edememişti.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı sırasında oyuna devam edemeyen Cengiz Ünder ve Jota Silva’nın yapılan tetkikler sonrası sakatlık durumlarını duyurdu. MR sonuçlarına göre Jota Silva’nın diz iç yan bağında yırtık, Cengiz Ünder’in ise uyluk iç kas grubunda gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ve Jota Silva’nın son durumunu paylaştı. Kulübün açıklamasında iki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde detaylı MR taramasından geçirildiği belirtildi.


Siyah-beyazlıların bilgilendirmesine göre, maçın 45. dakikasında rakip oyuncudan aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Jota Silva’nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık bulundu.


Müsabakanın 23. dakikasında sol uyluğunda ağrı hisseden Cengiz Ünder’in ise yapılan kontrollerde uyluk üst iç kas grubunda gerilme ve kanama olduğu belirlendi. Açıklamada, “Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır” denildi.


Beşiktaş sağlık ekibi, her iki futbolcunun da tedavi programlarının başlatıldığını duyurdu.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Cengiz Ünder
#Jota Silva
